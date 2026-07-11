واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تسليم "الغبار النووي" ووقف تهديد الملاحة

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول رفيع في إدارة ترامب أن الولايات المتحدة لن تبرم أي اتفاق نهائي مع إيران ما لم تسلم كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تصفه واشنطن بـ"الغبار النووي".

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