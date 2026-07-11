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واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تسليم "الغبار النووي" ووقف تهديد الملاحة

واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تسليم "الغبار النووي" ووقف تهديد الملاحة
ارشيفية
 
السبت، 11-07-2026 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   أكد مسؤول رفيع في إدارة ترامب أن الولايات المتحدة لن تبرم أي اتفاق نهائي مع إيران ما لم تسلم كامل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تصفه واشنطن بـ"الغبار النووي".

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ونقلت شبكة ABC News ووكالة رويترز عن المسؤول قوله إن هذا الشرط يعد أساسيا لضمان عدم اقتراب طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يقدر بأكثر من 900 رطل.

ويأتي هذا الموقف في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين ضمن مهلة تمتد 60 يوما، عقب مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام آباد الشهر الماضي.

كما تشترط واشنطن أن تعلن إيران التزامها بوقف الهجمات على الملاحة الدولية في مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية.

وفي حال تعثر المفاوضات، ألمح المسؤولون الأمريكيون إلى أن الخيارات لا تقتصر على المسار الدبلوماسي، بل تشمل إجراءات اقتصادية وعسكرية لمنع إيران من تطوير أو استخدام قدراتها النووية.

 
 


gnews

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