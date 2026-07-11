واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تسليم "الغبار النووي" ووقف تهديد الملاحة

ويأتي هذا الموقف في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين ضمن مهلة تمتد 60 يوما، عقب مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام آباد الشهر الماضي.
كما تشترط واشنطن أن تعلن إيران التزامها بوقف الهجمات على الملاحة الدولية في مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية.
وفي حال تعثر المفاوضات، ألمح المسؤولون الأمريكيون إلى أن الخيارات لا تقتصر على المسار الدبلوماسي، بل تشمل إجراءات اقتصادية وعسكرية لمنع إيران من تطوير أو استخدام قدراتها النووية.
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