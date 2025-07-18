واشنطن: لم نؤيد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تدعم الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، مشيرة إلى أنها أوضحت استياءها بعد تصاعد التوتر وعملت بسرعة من أجل وقفها.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين: "بخصوص تدخل إسرائيل وأنشطتها... فإن الولايات المتحدة لم تدعم الضربات الإسرائيلية الأخيرة".



وأضافت: "نحن نتعامل دبلوماسيا مع إسرائيل وسوريا على أعلى المستويات، سواء لمعالجة الأزمة الحالية أو من أجل الوصول إلى اتفاق دائم بين الدولتين السياديتين".

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كما رفضت بروس الإجابة عما إذا كانت واشنطن "تدعم قيام إسرائيل بتنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية عندما تراها ضرورية".



وأردفت: "لن أتحدث عن محادثات مستقبلية أو سابقة. ما نتعامل معه الآن هو هذه الحادثة بالذات، وما تطلبه الأمر، وأعتقد أننا كنا واضحين جدا بشأن استيائنا، خصوصا من جانب الرئيس (دونالد ترامب)، وقد عملنا بسرعة كبيرة لإيقافها".



وفي يوم الأربعاء الماضي، شنت إسرائيل غارات جوية على دمشق، مستهدفة أيضا قوات الحكومة في جنوب البلاد، ومطالبة إياها بالانسحاب، معتبرة أن الهدف هو حماية الطائفة الدرزية السورية، التي تُعد جزءا من أقلية صغيرة لكنها مؤثرة، ولها أتباع أيضا في لبنان وإسرائيل.

RT