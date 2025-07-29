واشنطن: مؤتمر حل الدولتين في غير وقته ويقوّض جهود السلام

12:06 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/740062 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إن الأمم المتحدة تستضيف مؤتمرًا غير منتج وفي غير وقته بشأن حل الدولتين في مدينة نيويورك، وإن هذا المؤتمر ليس أكثر من حيلة دعائية تأتي في منتصف جهود دبلوماسية حساسة لإنهاء النزاع. اضافة اعلان





وأضافت بروس أنه بدلًا من أن يعزّز السلام، فإن هذا المؤتمر سيطيل أمد الحرب، ويمنح حماس جرأة إضافية، ويكافئها على عرقلتها، ويقوّض الجهود الواقعية الرامية إلى تحقيق السلام.



وقالت بروس إن وزير الخارجية "ماركو روبيو" أوضح أن هذه الخطوة تُعد صفعة لضحايا السابع من أكتوبر ومكافأة للإرهاب وتُبقي الرهائن محاصرين في الأنفاق، وأن الولايات المتحدة لن تشارك فيما وصفته بالإهانة، بل ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم.