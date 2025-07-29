واشنطن: مؤتمر حل الدولتين في غير وقته ويقوّض جهود السلام

وأضافت بروس أنه بدلًا من أن يعزّز السلام، فإن هذا المؤتمر سيطيل أمد الحرب، ويمنح حماس جرأة إضافية، ويكافئها على عرقلتها، ويقوّض الجهود الواقعية الرامية إلى تحقيق السلام.
وقالت بروس إن وزير الخارجية "ماركو روبيو" أوضح أن هذه الخطوة تُعد صفعة لضحايا السابع من أكتوبر ومكافأة للإرهاب وتُبقي الرهائن محاصرين في الأنفاق، وأن الولايات المتحدة لن تشارك فيما وصفته بالإهانة، بل ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم.
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