 
الثلاثاء 2025-02-18 09:28 م
 

واشنطن: ملتزمون بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان

روبيو
روبيو
الثلاثاء، 18-02-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان.

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وبينت ان الولايات المتحدة ستواصل مساعدة الجيش اللبناني وهو الضامن الوحيد لأمن لبنان.

 
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