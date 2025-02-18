واشنطن: ملتزمون بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان.

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