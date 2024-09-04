واشنطن منزعجة من اعتداء على مشاة البحرية في تركيا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين الثلاثاء، إن الهجوم "أمر خطير" وإن واشنطن تقدر ما قامت به الشرطة التركية.
وذكر مكتب حاكم إزمير في بيان أن أعضاء في اتحاد الشباب التركي، وهو فرع شبابي للحزب الوطني (فاتان) القومي المعارض، "هاجموا جسدياً" العسكريين الاثنين اللذين كانا يرتديان ملابس مدنية في منطقة كوناك.
وقال إن خمسة عسكريين أميركيين انضموا للواقعة بعد رؤية ما جرى وإن الشرطة تدخلت. وأضاف أنه تم اعتقال جميع المهاجمين وعددهم 15 وفُتح تحقيق في الأمر.
وأكدت السفارة الأميركية لدى تركيا الهجوم، وقالت إن العسكريين الأميركيين بأمان الآن.
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