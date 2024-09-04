واشنطن منزعجة من اعتداء على مشاة البحرية في تركيا

الوكيل الإخباري- قالت السفارة الأميركية في تركيا ومكتب حاكم إزمير إن مجموعة من الشبان القوميين الأتراك اعتدوا الاثنين، على فردين من مشاة البحرية الأميركية في غرب تركيا، وإن 15 مهاجما اعتُقلوا بسبب تلك الواقعة.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين الثلاثاء، إن الهجوم "أمر خطير" وإن واشنطن تقدر ما قامت به الشرطة التركية.



وذكر مكتب حاكم إزمير في بيان أن أعضاء في اتحاد الشباب التركي، وهو فرع شبابي للحزب الوطني (فاتان) القومي المعارض، "هاجموا جسدياً" العسكريين الاثنين اللذين كانا يرتديان ملابس مدنية في منطقة كوناك.



وقال إن خمسة عسكريين أميركيين انضموا للواقعة بعد رؤية ما جرى وإن الشرطة تدخلت. وأضاف أنه تم اعتقال جميع المهاجمين وعددهم 15 وفُتح تحقيق في الأمر.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض الاثنين، إن واشنطن "منزعجة" بسبب الهجوم، لكنه أضاف أن البيت الأبيض "يقدر أن الشرطة التركية تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وتحاسب المسؤولين عنها".



وأكدت السفارة الأميركية لدى تركيا الهجوم، وقالت إن العسكريين الأميركيين بأمان الآن.