 
الإثنين 2025-02-03 03:46 ص
 

واشنطن: نواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي

واشنطن
واشنطن
الإثنين، 03-02-2025 02:36 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة الأركان الأميركية انها نواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي وحماية القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

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واضافت ان رئيس الهيئة بحث مع نظيره الإسرائيلي اتفاق غزة وأمن الضفة وآلية المراقبة في لبنان.

 
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