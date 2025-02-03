واشنطن: نواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الأركان الأميركية انها نواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي وحماية القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان