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واشنطن: هاريس تقبل ترشيح الحزب الديموقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة

نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس
نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس
الجمعة، 23-08-2024 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   قبلت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ترشيح الحزب الديموقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو، مساء الخميس، لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل، بحسب واشنطن تايمز.

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وقالت هاريس في خطاب أمام حشد كبير من الجماهير، "بالنيابة عن الشعب، بالنيابة عن كل أميركي، بغض النظر عن الحزب والعرق والجنس، أنا أقبل ترشيحكم".


وتابعت هاريس، "المستقبل يستحق دائما أن نقاتل من أجله. والمعركة التي نخوضها الآن، هي معركة من أجل مستقبل أميركا".


وبشأن القضية الفلسطينية، تعهدت هاريس في خطابها، بأن يكون للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير". وقالت إن "الرئيس جو بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن الحرية وتقرير المصير".

gnews

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