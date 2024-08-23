واشنطن: هاريس تقبل ترشيح الحزب الديموقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة

الوكيل الإخباري- قبلت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ترشيح الحزب الديموقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو، مساء الخميس، لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل، بحسب واشنطن تايمز.

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وقالت هاريس في خطاب أمام حشد كبير من الجماهير، "بالنيابة عن الشعب، بالنيابة عن كل أميركي، بغض النظر عن الحزب والعرق والجنس، أنا أقبل ترشيحكم".



وتابعت هاريس، "المستقبل يستحق دائما أن نقاتل من أجله. والمعركة التي نخوضها الآن، هي معركة من أجل مستقبل أميركا".