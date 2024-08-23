واشنطن: هاريس تقبل ترشيح الحزب الديموقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة

وقالت هاريس في خطاب أمام حشد كبير من الجماهير، "بالنيابة عن الشعب، بالنيابة عن كل أميركي، بغض النظر عن الحزب والعرق والجنس، أنا أقبل ترشيحكم".
وتابعت هاريس، "المستقبل يستحق دائما أن نقاتل من أجله. والمعركة التي نخوضها الآن، هي معركة من أجل مستقبل أميركا".
وبشأن القضية الفلسطينية، تعهدت هاريس في خطابها، بأن يكون للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير". وقالت إن "الرئيس جو بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن الحرية وتقرير المصير".
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية
-
جنوب لبنان.. تضرر سيارتين للدفاع المدني بقصف إسرائيلي
-
او تي في : هزة أرضية شديدة شعر بها معظم سكان بيروت
-
ايران: رئيس وزراء قطر سيزور طهران خلال الأيام المقبلة
-
حزب الله: استهدفنا جنود الاحتلال في محيط موقع الغجر
-
بوتين: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية
-
صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة
-
إلهان عمر: بلينكن تعرض للإذلال في إسرائيل