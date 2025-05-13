الثلاثاء 2025-05-13 06:46 م
 

واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادل الملفات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع ثنائي في الرياض
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادل الملفات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع ثنائي في الرياض
 
الثلاثاء، 13-05-2025 05:51 م
الوكيل الإخباري-   وقعت الولايات المتحدة والسعودية، الثلاثاء، صفقة أسلحة ضخمة وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ"، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.اضافة اعلان


وقال البيت الأبيض في بيان "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ، بقيمة تقارب 142 مليار دولار"، لتزويد المملكة الخليجية "بمعدات قتالية متطورة".

قال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، في إشارة إلى الطائرة المقاتلة التي تحدثت تقارير عن اهتمام المملكة بها منذ سنوات.
 
gnews

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