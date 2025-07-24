واشنطن وبكين بصدد إتمام اتفاق تجاري

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة بصدد إتمام اتفاق تجاري مع الصين، وستفرض رسوما جمركية مباشرة على معظم دول العالم. اضافة اعلان





وفي حديثه خلال حدث حول الذكاء الاصطناعي في واشنطن، قال ترامب أيضا إن واشنطن تجري محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، وستفرض رسوما جمركية أقل على التكتل إذا فتح سوقه للشركات الأميركية.