واشنطن وبكين بصدد إتمام اتفاق تجاري

وفي حديثه خلال حدث حول الذكاء الاصطناعي في واشنطن، قال ترامب أيضا إن واشنطن تجري محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، وستفرض رسوما جمركية أقل على التكتل إذا فتح سوقه للشركات الأميركية.
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