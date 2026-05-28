واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة

علما الولايات المتحدة وإيران
الخميس، 28-05-2026 05:38 م
الوكيل الإخباري-   تبادلت الولايات المتحدة وإيران الخميس، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اندلاع حرب الشرق الأوسط بموجة من الضربات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.اضافة اعلان


فقد أسقط الجيش الأميركي أربع مسيّرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران ليل الأربعاء الخميس، وردت طهران باستهداف قاعدة أميركية، في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان.

ويزعزع هذا التصعيد الأخير الجهود الجارية للتفاوض على إنهاء الحرب، فيما أعلنت الكويت، التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، في ما وصفته بأنه "تصعيد خطير".

وعلى الجبهة اللبنانية، عادت الاستهدافات لتطال محيط العاصمة بيروت، نطاق "منطقة القتال"، في وقت تشترط إيران وقف العمليات ضد حزب الله للتوصل إلى أي تفاهم.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في 28 شباط، وتدخل شهرها الرابع الخميس، عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان، كما هزّت أسواق الطاقة العالمية التي لا تزال تترقب أي احتمال للتقدم في مفاوضات السلام.
 
 


