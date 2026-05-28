واشنطن وطهران تتبادلان الضربات بعد نفي ترامب تقريرا عن اتفاق

الوكيل الإخباري- استهدفت إيران قاعدة جوية أميركية، الخميس، بعدما شنت الولايات المتحدة هجوما وصفته واشنطن بأنها غارات استهدفت عملية لطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز، ونفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا أفاد بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران.





وتسلط الضربات، رغم محدوديتها، الضوء على صعوبة المفاوضات التي تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر ويعيد فتح مضيق هرمز.



وقال مسؤول أميركي لرويترز، إن الجيش أسقط أربع طائرات مسيرة هجومية إيرانية وقصف مركز تحكم أرضي في مدينة بندر عباس الساحلية كان على وشك إطلاق مسيرة خامسة.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن العمليات العسكرية "كانت هذه العمليات محسوبة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".



ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري القول إنه استهدف القاعدة الأميركية المسؤولة عن هجوم وقع في وقت مبكر صباح الخميس قرب مطار بندر عباس.



وقال الحرس الثوري، دون أن يحدد تلك القاعدة، إن أي تكرار لما وصفه بالعدوان سيؤدي إلى رد "أكثر حزما".



وذكرت الكويت أنها ترد على هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة بدون أن تذكر مصدرها.



وفي لبنان، قالت إسرائيل إنها بدأت استهداف مواقع تابعة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في مدينة صور.



وتقول إيران إن لبنان يجب أن يكون جزءا من أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة عليها في 28 شباط.



وذكر الجيش اللبناني أن أحد جنوده اُستشهد في غارة إسرائيلية، بينما ذكرت إسرائيل، التي توغلت في عمق الأراضي اللبنانية لملاحقة حزب الله، أن صفارات الإنذار دوت للتحذير من نشاط طائرات معادية في الشمال.



وصعدت أسعار النفط، إذ ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي نحو 2.5% بعد انخفاضها 5% الأربعاء، في حين تراجعت الأسهم وزاد الدولار.





