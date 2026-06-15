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واشنطن وطهران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق

واشنطن وطهران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق
واشنطن وطهران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق
 
الإثنين، 15-06-2026 11:08 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد الولايات المتحدة وإيران اجتماعات غير مباشرة في الدوحة الأسبوع الحالي، تمهيداً للتوقيع الرسمي على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد دبلوماسي لوكالة فرانس برس، الاثنين.اضافة اعلان


وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الترتيبات الجارية: "ستُعقد الآن اجتماعات تحضيرية منفصلة مع كل طرف في الدوحة هذا الأسبوع، قبل التوقيع الرسمي في سويسرا وبدء المحادثات الفنية".

وأضاف أن الوسطاء القطريين غادروا طهران بعد "17 ساعة من المفاوضات المكثفة"، التي بدأت الأحد وانتهت بالتوصل إلى اتفاق.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطار لإنهاء الحرب بين البلدين، ورفع الحصار الأميركي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأدى الاتفاق المبدئي إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهوناً بمفاوضات لاحقة.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشال": "الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن".
 
 


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