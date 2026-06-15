واشنطن وطهران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الترتيبات الجارية: "ستُعقد الآن اجتماعات تحضيرية منفصلة مع كل طرف في الدوحة هذا الأسبوع، قبل التوقيع الرسمي في سويسرا وبدء المحادثات الفنية".
وأضاف أن الوسطاء القطريين غادروا طهران بعد "17 ساعة من المفاوضات المكثفة"، التي بدأت الأحد وانتهت بالتوصل إلى اتفاق.
وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطار لإنهاء الحرب بين البلدين، ورفع الحصار الأميركي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأدى الاتفاق المبدئي إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهوناً بمفاوضات لاحقة.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشال": "الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن".
-
أخبار متعلقة
-
هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن
-
البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة
-
البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران
-
الإعلام العبري: المقاتلات التركية في سماء مصر تقلق إسرائيل
-
عراقجي: يجب على إسرائيل وقف هجماتها ضد لبنان
-
لبنان يقول إنه لم يتبلغ ببنود الاتفاق الإيراني الأميركي لإنهاء الحرب
-
كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان وستبقي قواتها بالمناطق الأمنية