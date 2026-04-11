واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة

08:25 ص

الوكيل الإخباري- تبدأ في باكستان، السبت، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تتمسك طهران بشروط تتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن أصولها المجمّدة، ما يضع مسار التفاوض أمام اختبار مُبكر.





وعبر مسؤولون في البيت الأبيض عن شكوكهم في أن تؤدي المحادثات إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، في حين ألقى كبار المفاوضين الإيرانيين بظلال من الشك على المحادثات بقولهم إنها لا يمكن أن تبدأ من دون تقديم التزامات بشأن لبنان والعقوبات.



وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل هجمات إسرائيل على حزب الله في لبنان، وشددا على ضرورة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات.



ولم يتضح ما إذا كانت تلك المطالب ستؤدي إلى إفشال المحادثات المقررة السبت، والتي ستمثل أعلى مستوى من اللقاءات بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي تمخضت عنها علاقات عدائية بين البلدين على مدى نصف قرن تقريبا.



وبينما كان فانس في طريقه إلى إسلام آباد برفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، كانت العاصمة الباكستانية تخضع لإغلاق غير مسبوق مع انتشار آلاف من عناصر القوات شبه العسكرية ووحدات الجيش في الشوارع. وتأمل باكستان في تعزيز أوراق اعتمادها كوسيط، وفي الوقت نفسه السعي إلى إظهار الاستقرار.



وحذّر فانس إيران من محاولة "التلاعب" بواشنطن لدى توجّهه إلى إسلام آباد.



وخرجت إيران منهكة من الصراع الذي بدأ في أواخر شباط، لكنها لا تزال قادرة على قصف الدول المجاورة لها وتعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز على الرغم من إعلان ترامب النصر في أكثر من مناسبة.



وتسببت الحرب في أكبر صدمة في إمدادات النفط على الإطلاق، بعدما ألحقت أضرارا بإنتاج الطاقة في الخليج وأثارت مخاوف من التضخم وتحذيرات بشأن انعدام الأمن الغذائي وخطر حدوث ركود عالمي.





