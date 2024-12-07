والدة صحفي أمريكي مختطف في سوريا منذ 12 عاما: ابني بخير

وقالت ديبرا تايس خلال مؤتمر صحفي بينما كانت محاطة بعدد من أفراد عائلتها: "نريد أن نكون حذرين جدا بشأن ما نتشاركه"، مضيفة أن أوستن "يلقى عناية وهو بخير. نحن نعلم ذلك".
وتابعت: "مكان وجوده قابل للتغيير، هذه ليست معلومة مهمة أبدا. سيتم تحرير أوستن بالدبلوماسية، بالكلمات لا بالقنابل. بالكلمات لا بالأسلحة".
سكاي نيوز
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