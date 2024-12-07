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والدة صحفي أمريكي مختطف في سوريا منذ 12 عاما: ابني بخير

تايس اختطف من إحدى ضواحي دمشق
تايس اختطف من إحدى ضواحي دمشق
السبت، 07-12-2024 12:11 م
الوكيل الإخباري-  أكدت والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي خطف في سوريا عام 2012، أمس الجمعة، أن ابنها "بخير"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.اضافة اعلان


وقالت ديبرا تايس خلال مؤتمر صحفي بينما كانت محاطة بعدد من أفراد عائلتها: "نريد أن نكون حذرين جدا بشأن ما نتشاركه"، مضيفة أن أوستن "يلقى عناية وهو بخير. نحن نعلم ذلك".

وتابعت: "مكان وجوده قابل للتغيير، هذه ليست معلومة مهمة أبدا. سيتم تحرير أوستن بالدبلوماسية، بالكلمات لا بالقنابل. بالكلمات لا بالأسلحة".

سكاي نيوز
 
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عربي ودولي والدة صحفي أمريكي مختطف في سوريا منذ 12 عاما: ابني بخير



 




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