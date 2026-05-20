والد الرئيس السوري يوضح حقيقة تصريحاته المتداولة بشأن دير الزور - فيديو

الوكيل الإخباري- أوضح حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، حقيقة الجدل الذي أثير حول تصريحاته المتداولة بشأن محافظة دير الزور.



وأكد حسين الشرع في تدوينة على منصة "فيسبوك"، أن المقطع المنتشر جرى اقتطاعه من مقابلة طويلة وإخراجه عن سياقه الحقيقي بشكل متعمد.

وبين حسين الشرع أن حديثه خلال المقابلة كان يدور حول العنصرية والتفرقة المناطقية التي رسخها نظاما حافظ وبشار الأسد، وكيف ترسخت السياسات الإقصائية التي عانى منها أهل الريف.



وأشار إلى أن الجزء المتداول من المقابلة لا يعكس المعنى الكامل للكلام، مشيرا إلى أن حديثه عن دير الزور جاء ضمن سياق عام يتناول معاناة الأرياف السورية كافة وليس بقصد الإساءة لأهالي المحافظة.



وأكد حسين الشرع أنه يرتبط بعلاقات قوية مع أبناء دير الزور، مضيفا: "أنتمي للدير ويعرفني الإخوة والأصدقاء هناك".



ولفت إلى أنه طلب من معدة المقابلة حذف الجزء الذي اعتبره إساءة غير مبررة "لا شكلا ولا مضمونا".



وشدد على أن محور الحديث الأساسي كان يتعلق بطبيعة الانقسام الذي صنعته السياسات السابقة بين أبناء الريف والمدينة، وما خلفته من آثار اجتماعية طويلة الأمد.



وجاءت تدوينة حسين الشرع عقب وقفة احتجاجية في مدينة دير الزور نددت بتصريحات والد الرئيس التي وصف فيها أبناء المحافظة بـ"الهمج"، وقال إن "الشوايا أفضل منهم".



ووفق مقطع فيديو متداول، يقول حسين الشرع: "أما بالنسبة لأهالي الدير الذين ينظرون إلى الشوايا على أنهم متخلفين وفي حقيقة الأمر فإن الشوايا أفضل منهم".



ويضيف حسين الشرع "الشوايا أفضل من الديرية بكثير وأكثر تحضرا، أما الديرية فمجموعة من الهمج بأصوات عالية ولا تسمع منهم سوى عبارات مثل "اذبح واسلخ.. أهل الدير لا شيء على الإطلاق"، مشيرا إلى أن أبناء البوكمال أفضل منهم.

