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والد القبطان المخطوف شمال لبنان: ليس له أي علاقة بالأحزاب

صورة متداولة للقبطان اللبناني المخطوف عماد أمهز
صورة متداولة للقبطان اللبناني المخطوف عماد أمهز
الأحد، 03-11-2024 03:01 م
الوكيل الإخباري- فيما لا تزال الأجهزة الأمنية الرسمية في لبنان تتكتم حول تفاصيل خطف عماد أمهز على أيدي مجموعة كوماندوس إسرائيلية من شقة في منطقة البترون شمال البلاد فجر الجمعة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد برسالة قيل إنها موجهة من والده إلى الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية والبحرية اللبنانية.اضافة اعلان


وجاء في الرسالة التي نشرها فاضل أمهز عبر حسابه في فيسبوك أن عماد "قبطان بحري مدني وكان يخضع لدورة في البترون في معهد مرساتي للعلوم البحرية"، لافتاً إلى أنها "ليست الأولى فهو خضع لعدة دورات في نفس المعهد منذ العام 2013، ويعمل عادة على بواخر مدنية تنقل إما المواشي أو السيارات ويمضي أكثر أوقاته في البحر وليس له أي علاقة بالأحزاب ولا يتدخل بالسياسة"، وفق صحيفة "النهار".

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