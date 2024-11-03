والد القبطان المخطوف شمال لبنان: ليس له أي علاقة بالأحزاب

وجاء في الرسالة التي نشرها فاضل أمهز عبر حسابه في فيسبوك أن عماد "قبطان بحري مدني وكان يخضع لدورة في البترون في معهد مرساتي للعلوم البحرية"، لافتاً إلى أنها "ليست الأولى فهو خضع لعدة دورات في نفس المعهد منذ العام 2013، ويعمل عادة على بواخر مدنية تنقل إما المواشي أو السيارات ويمضي أكثر أوقاته في البحر وليس له أي علاقة بالأحزاب ولا يتدخل بالسياسة"، وفق صحيفة "النهار".
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