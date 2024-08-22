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والز يقبل ترشيحه نائبا لهاريس ويتعهد بالتصدي لأجندة ترامب

والز
تيم والز
الخميس، 22-08-2024 01:11 م

الوكيل الإخباري- أعلن تيم والز نائب المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس قبوله اختيار الحزب له لهذا المنصب، وتعهد والز بعدم السماح للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمرير ما سماها الأجندة الخطيرة على البلاد.

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وفي خطاب قبول الترشيح الذي ألقاه في اليوم الثالث من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو، قال والز إن أفضل طريقة لطي صفحة ترامب وإنقاذ البلاد من أجندته هو وصول هاريس للبيت الأبيض.


وتعهد حاكم مينيسوتا بتوفير حياة أفضل وأكثر أمنا للأميركيين، وقال إن أجندة ترامب ونائبه جي دي فانس غريبة وخطيرة ولا تخدم أحدا سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفا في الولايات المتحدة.


كما اعتبر والز أن الرئيس السابق إذا عاد للبيت الأبيض سيلغي قانون الرعاية الصحية الميسرة، وسيدمر هو ونائبه فانس الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وسيثقلان كاهل الطبقة المتوسطة.


وكان المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي قد اعتمد رسميا -فجر أمس الأربعاء- كامالا هاريس مرشحة للحزب لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

الجزيرة

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