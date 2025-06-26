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واينت: طالب في جامعة بن غوريون تلقى أموالاً من إيران مقابل مهام أمنية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع "واينت" العبري بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بالتعاون مع الشرطة، اعتقل طالباً عربياً في جامعة بن غوريون يُدعى بشار حسن قاسم موسى (22 عاماً) من بلدة دير الأسد، وذلك للاشتباه في اتصاله بمسؤولين في المخابرات الإيرانية وتنفيذه مهام لصالحهم داخل إسرائيل.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الشاباك، فإن موسى، وهو طالب في تخصص نظم المعلومات، حاول إيذاء المدنيين عبر نثر مسامير على طريق رئيسي في مدينة بئر السبع، كما يُتهم بتشجيع خطاب تحريضي يثير الانقسام.

وأشار التقرير إلى أن موسى تلقى أموالاً مقابل المهام التي نفذها، في إطار تماهيه مع ما يحدث في قطاع غزة، حيث اتُّهم باستغلال حالة التوتر والتصعيد في المنطقة للترويج لأعمال تضر بالأمن الداخلي.

وأوضح "واينت" أن النيابة العامة في المنطقة الجنوبية تستعد لتقديم لائحة اتهام رسمية ضده خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سياق أوسع من التصعيد الإسرائيلي بحق فلسطينيي الداخل، حيث سجلت الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتقالات تحت ذرائع أمنية، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، وارتفاع التوترات الإقليمية.

ورغم التركيز الإعلامي على الضفة الغربية والقدس، تشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات الإسرائيلية كثفت حملاتها ضد النشطاء والشبان العرب داخل الخط الأخضر، بتهم تتعلق بـ"التحريض"، أو "دعم الإرهاب"، أو "المساس بأمن الدولة"، غالباً في سياق التضامن مع غزة أو الاحتجاجات المناهضة للحرب.

روسيا اليوم
 
gnews

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