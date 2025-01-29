وزارة إيلون ماسك تعلن توفير مليار دولار كل يوم

الوكيل الإخباري- زعمت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يترأسها رجل الأعمال إيلون ماسك، بأنها توفر لحكومة الولايات المتحدة مليار دولار يوميا.



وأشارت الوزارة، في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا)، إلى أنها ستزيد هذا المؤشر ليبلغ 3 مليارات دولار يوميا.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة: "تقوم DOGE بتوفير حوالي مليار دولار يوميا للحكومة الفيدرالية. ويتم ذلك بشكل رئيسي على حساب وقف توظيف الناس في المناصب غير الضرورية، وإلغاء برنامج التنوع والمساواة والشمولية (DEI)، ووقف المدفوعات المالية غير المبررة للمؤسسات الأجنبية. كل ذلك يتوافق مع الأوامر التنفيذية لرئيس البلاد. هذه بداية رائعة، لكن يجب رفع هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار في اليوم".

بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، قام دونالد ترامب بتكليف ماسك بتولي رئاسة وزارة تحت اسم DOGE(Department of Government Efficiency).



وكما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق، وعلى الرغم من اسمها، فإن DOGE لن تكون وزارة كاملة القوام داخل الحكومة الفيدرالية، لأن تشكيل مثل هذه الوزارة يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي.



من جانبه، قال ترامب إن DOGE "ستقوم بتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة من الخارج".