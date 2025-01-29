وزارة إيلون ماسك تعلن توفير مليار دولار كل يوم

وأشارت الوزارة، في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا)، إلى أنها ستزيد هذا المؤشر ليبلغ 3 مليارات دولار يوميا.
وقالت الوزارة: "تقوم DOGE بتوفير حوالي مليار دولار يوميا للحكومة الفيدرالية.
وكما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق، وعلى الرغم من اسمها، فإن DOGE لن تكون وزارة كاملة القوام داخل الحكومة الفيدرالية، لأن تشكيل مثل هذه الوزارة يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي.
من جانبه، قال ترامب إن DOGE "ستقوم بتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة من الخارج".
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