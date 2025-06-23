الإثنين 2025-06-23 02:49 ص
 

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: الصراع الإيراني يسبب تهديدا متزايدا بأميركا

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: الصراع الإيراني يسبب تهديدا متزايدا بأميركا
علما الولايات المتحدة وايران
 
الإثنين، 23-06-2025 01:55 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ان الصراع الإيراني المستمر يسبب بيئة تهديد متزايدة في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وبينت "يرجح أن تشن هجمات إلكترونية على الشبكات الأميركية من قبل قراصنة موالين لإيران".


وأضافت "يرجح ازدياد حشد المتطرفين إذا أصدرت القيادة الإيرانية فتوى تدعو إلى الانتقام".

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة لطائرة مسيرة

عربي ودولي أوكرانيا: هجوم كبير بالطائرات المسيرة على كييف

عراقجي

عربي ودولي عراقجي من موسكو: سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين

تفعيل الدفاعات الجوية وسماع انفجارات شرق طهران

عربي ودولي تفعيل الدفاعات الجوية وسماع انفجارات شرق طهران

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: الصراع الإيراني يسبب تهديدا متزايدا بأميركا

عربي ودولي وزارة الأمن الداخلي الأميركية: الصراع الإيراني يسبب تهديدا متزايدا بأميركا

بلومبيرغ: ارتفاع أسعار النفط بعد الضربة الأميركية لإيران

عربي ودولي بلومبيرغ: ارتفاع أسعار النفط بعد الضربة الأميركية لإيران

وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك

أخبار محلية أبو صعيليك: جهاز الحكومة المركزية يُشكل 16.5% من القوى العاملة في الأردن

ارشيفية

عربي ودولي إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس في طهران

تعبيرية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة