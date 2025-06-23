وزارة الأمن الداخلي الأميركية: الصراع الإيراني يسبب تهديدا متزايدا بأميركا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ان الصراع الإيراني المستمر يسبب بيئة تهديد متزايدة في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان



وبينت "يرجح أن تشن هجمات إلكترونية على الشبكات الأميركية من قبل قراصنة موالين لإيران".