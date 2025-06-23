وزارة الأمن الداخلي الأميركية: الصراع الإيراني يسبب تهديدا متزايدا بأميركا

وبينت "يرجح أن تشن هجمات إلكترونية على الشبكات الأميركية من قبل قراصنة موالين لإيران".
وأضافت "يرجح ازدياد حشد المتطرفين إذا أصدرت القيادة الإيرانية فتوى تدعو إلى الانتقام".
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