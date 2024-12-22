وزارة الإعلام السورية تؤكد على أهمية الحذر عند نقل أو تداول أي معلومات

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الإعلام السورية في بيان لها اليوم السبت على أهمية الحذر عند نقل أو تداول أي معلومات بين المواطنين.

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وجاء في بيان الوزارة: "اعتماد المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة ودعم الاستقرار الاجتماعي مسؤولية الجميع".