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وزارة الإعلام السورية تؤكد على أهمية الحذر عند نقل أو تداول أي معلومات

دمشق
دمشق
الأحد، 22-12-2024 12:24 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الإعلام السورية في بيان لها اليوم السبت على أهمية الحذر عند نقل أو تداول أي معلومات بين المواطنين.

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وجاء في بيان الوزارة: "اعتماد المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة ودعم الاستقرار الاجتماعي مسؤولية الجميع".

 

وأضاف: "أنه في ظل تداول العديد من الشائعات والمقاطع المزوّرة التي تهدف إلى إثارة الفتن والتشويش على الرأي العام، نُجدّد التأكيد على أهمية الحذر والوعي عند نقل أو تداول أي معلومات غير موثوقة".

وتابع: "نهيب بجميع المواطنين الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة والمعلومات الصحيحة، وتجنب الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي قد تُلحق ضررا بالمصلحة العامة".

وأكدت الوزارة أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في دعم الاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال التحقق قبل النشر أو المشاركة، والتصدي لمحاولات نشر الفوضى التي تعرض السلم المجتمعي للخطر.

 

 
gnews

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