الإثنين 2025-11-10 10:27 م
 

وزارة الخزانة الأمريكية: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 10-11-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عن تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" على سوريا.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة بأن تعليق عقوبات "قيصر" على سوريا يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الكرك: دعوات لدعم وتمكين المشاريع المنزلية للسيدات في البيوت الريفية

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

الطقس الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

ب

أسواق ومال ارتفاع طفيف للإسترليني أمام الدولار اليورو

ب

عربي ودولي هل سنشهد حربا جديدة بين إيران وإسرائيل؟ تقارير متضاربة

سارة نتنياهو تثير غضبًا واسعًا في طبريا

فلسطين سارة نتنياهو تثير غضبًا واسعًا في طبريا

ا

عربي ودولي الشرع يغادر البيت الأبيض بعد انتهاء محادثاته مع ترامب

إطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"

أخبار محلية إطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"

عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية

أخبار محلية عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية



 
 





الأكثر مشاهدة