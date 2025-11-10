وزارة الخزانة الأمريكية: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر

وأكدت الوزارة بأن تعليق عقوبات "قيصر" على سوريا يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.
