الأربعاء 2026-04-15 01:12 ص

وزارة الخزانة الأميركية تعلن أنها لن تجدد التخفيف المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني

إيران
ايران
 
الأربعاء، 15-04-2026 12:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ، أنها لا تنوي تمديد قرار تخفيف العقوبات الذي كان قد أُقرّ لفترة مؤقتة على بعض النفط الإيراني والذي ينتهي العمل به بعد بضعة أيّام.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، إن "الترخيص القصير الأمد الذي سمح ببيع النفط الإيراني العالق أصلا في البحر تنتهي صلاحيته بعد أيّام قليلة، وهو لن يخضع للتجديد".


وأشار البيان إلى أن "الضغوطات القصوى ستبقى مفروضة" على طهران.

 
 


