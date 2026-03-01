الأحد 2026-03-01 04:54 ص

وزارة الداخلية البحرينية: استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة

البحرين تؤكد أهمية دور السعودية والإمارات في دعم أمن اليمن
البحرين
 
الأحد، 01-03-2026 02:55 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت مبكر من صباح الأحد، باستهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة.اضافة اعلان


وقالت الداخلية البحرينية، على صفحتها الرسمية في "إكس": "استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها لتأمين الموقع ومعالجة الأضرار".
 
 


