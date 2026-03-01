وزارة الداخلية البحرينية: استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة

02:55 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت مبكر من صباح الأحد، باستهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة.





وقالت الداخلية البحرينية، على صفحتها الرسمية في "إكس": "استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة والجهات المختصة تباشر إجراءاتها لتأمين الموقع ومعالجة الأضرار".






