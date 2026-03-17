الثلاثاء 2026-03-17 06:56 م

وزارة الداخلية الكويتية: كشف مخطط تخريبي وضبط خلية مرتبطة بحزب الله

الكويت
الثلاثاء، 17-03-2026 01:10 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الاثنين، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط "جماعة إرهابية" تنتمي إلى حزب الله، كانت تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن "مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة، وتضم 14 مواطنا واثنين من الجنسية اللبنانية، موضحة أن المخطط كان يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى والإخلال بالنظام العام".

 

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية، وبعد الحصول على إذن قانوني من النيابة العامة، عثرت على عدد من المضبوطات بحوزة أفراد التنظيم، شملت أسلحة نارية وذخائر، وسلاحا يستخدم في عمليات الاغتيال، وأجهزة اتصالات مشفرة، وطائرات مسيرة (درون)، إضافة إلى أعلام وصور لمنظمات إرهابية، وخرائط، ومواد مخدرة، ومبالغ مالية، إلى جانب أسلحة مخصصة لأغراض التدريب".

 

