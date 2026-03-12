وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض 10 صواريخ و26 مسيّرة الخميس

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و1540 طائرة مسيرة".
