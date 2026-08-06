وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 605 مسيّرات أوكرانية خلال الليل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنها أسقطت خلال الليل 605 مسيّرات أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها.

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