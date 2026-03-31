الثلاثاء 2026-03-31 10:15 ص

وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية

الثلاثاء، 31-03-2026 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، الثلاثاء، إنه تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه منطقة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (واس)اضافة اعلان


وأضاف المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية.

كما قال الدفاع المدني السعودي، إنّ كوادره تعاملت مع سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة على (6) منازل، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
 
 


