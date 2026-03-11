الأربعاء 2026-03-11 04:34 ص

وزارة الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض سبعة صواريخ بالستية

الأربعاء، 11-03-2026 04:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء، أنها اعترضت سبعة صواريخ بالستية في هجمات منفصلة استهدفت قاعدة جوية ومنطقة في شرق البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على منصة اكس أنه تم "اعتراض وتدمير ستة صواريخ بالستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية"، مضيفة في بيان منفصل أنها اعترضت صاروخا بالستيا آخر أُطلق "باتجاه المنطقة الشرقية".

 
 


