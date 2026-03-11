وزارة الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض سبعة صواريخ بالستية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء، أنها اعترضت سبعة صواريخ بالستية في هجمات منفصلة استهدفت قاعدة جوية ومنطقة في شرق البلاد.

