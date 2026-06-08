وزارة الدفاع السعودية تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن ما يتم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف غير صحيح.

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‏وأضاف اللواء المالكي أن إطلاق صافرات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق.