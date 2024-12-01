 
الأحد 2024-12-01 03:17 ص
 

وزارة الدفاع السورية: سنعكس الهجوم ونستعيد جميع المناطق

علم سوريا
علم سوريا
الأحد، 01-12-2024 01:08 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع السورية "سننتقل قريبا إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من الإرهاب".

اضافة اعلان


وأضافت "عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار".

 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يستمع اليوم للبيان الوزاري اليوم

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي الرئيس الإماراتي يؤكد وقوف بلاده مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

ارشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل مستشاره في سوريا على يد فصائل المعارضة المسلحة

علم سوريا

عربي ودولي وزارة الدفاع السورية: سنعكس الهجوم ونستعيد جميع المناطق

تعبيرية

أخبار محلية الأمن يحذر المواطنين بشأن المدافئ

جانب من المحاضرة التوعوية

أخبار محلية محاضرة في عجلون حول مكافحة الفساد

ارشيفية

فلسطين 40 شهيدا بقصف بناية سكنية في تل الزعتر في قطاع غزة



 




الأكثر مشاهدة