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وزارة الدفاع السورية: نتحرك على الحدود لـ"طرد" أفراد حزب الله من قرى ومناطق سورية

أفراد من إدارة الأمن العام السورية
أفراد من إدارة الأمن العام السورية
 
الإثنين، 17-03-2025 10:33 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الدفاع السورية، الاثنين، أن قوات الجيش السوري بدأت مساء الاثنين تمشيط الأراضي والقرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية غرب مدينة القصير.اضافة اعلان


وقال المصدر، إن التحركات على الحدود تهدف لـ"طرد" أفراد من حزب الله من القرى والمناطق السورية التي تتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات "التهريب وتجارة المخدرات".

وأوضح أن قوات الجيش تستهدف "بالدرجة الأولى قرية حوش السيد علي السورية التي أصبحت وكراً (لأفراد) حزب الله في أيام النظام البائد".

وأشار إلى أن قوات الجيش ستستهدف تجمعات وتحركات لأفراد من حزب الله في المنطقة دعماً للعملية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد اتهمت الأحد، حزب الله اللبناني بخطف 3 جنود سوريين إلى لبنان وقتلهم هناك، بحسب الإعلام السوري الرسمي.

ونقلت وكالة سانا للأنباء عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع، أن "مجموعة من ميليشيا حزب الله قامت عبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية (...) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم".

من جانبه أوعز الرئيس اللبناني جوزاف عون الاثنين إلى الجيش بالرد على مصادر النيران من الجانب السوري، بعدما أدى إطلاق نار عبر الحدود إلى مقتل طفل وإصابة ستة آخرين بجروح، وفق السلطات.
 
 
gnews

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