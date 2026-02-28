وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم السبت، أنها تمكن من التصدي بنجاح ‏للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة.

‏وبحسب وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا)، أكدت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.