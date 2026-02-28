وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت البلاد

وبحسب وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا)، أكدت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.
وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.
