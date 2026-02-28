السبت 2026-02-28 06:49 م

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت البلاد

B
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 05:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم السبت، أنها تمكن من التصدي بنجاح ‏للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة.

اضافة اعلان


‏وبحسب وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا)، أكدت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.


‏وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة