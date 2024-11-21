وزارة الصحة الإسرائيلية تتحدث عن تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن بيانات جديدة لوزارة الصحة الإسرائيلية أشارت إلى تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين. اضافة اعلان





وتحدثت تلك البيانات عن زيادة استهلاك الإسرائيليين للأدوية النفسية خلال الربع الثالث من العام 2024.