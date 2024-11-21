 
الخميس 2024-11-21 02:54 ص
 

وزارة الصحة الإسرائيلية تتحدث عن تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 01:26 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية إن بيانات جديدة لوزارة الصحة الإسرائيلية أشارت إلى تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين.اضافة اعلان


وتحدثت تلك البيانات عن زيادة استهلاك الإسرائيليين للأدوية النفسية خلال الربع الثالث من العام 2024.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة طبيبة تحذر من هذه العلامات.. تدل على وجود مشكلة في قلبك

ارشيفية

فلسطين 66 شهيدا بتدمير حي سكني قرب مستشفى كمال عدوان

جيش الاحتلال

عربي ودولي الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بمعارك بلبنان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية بني عبيد تنظم ملتقى التوجيه المهني

تعبيرية

عربي ودولي وزارة الصحة الإسرائيلية تتحدث عن تدهور خطير في الحالة النفسية للإسرائيليين

ارشيفية

أسواق ومال تراجع مؤشر نازداك الاميركي

تعبيرية

أخبار محلية توزيع كسوة الشتاء على 300 أسرة في كفريوبا

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة تحذر من قرب إغلاق المخابز في قطاع غزة لنقص الوقود والدقيق



 


الأكثر مشاهدة