السبت 2026-03-28 10:42 م

وزارة الصحة الإسرائيلية: 5689 مصابا منذ بدء حرب إيران

يعمل أفراد الأمن والإنقاذ الإسرائيليون في موقع سقوط صواريخ الإيرانية
السبت، 28-03-2026 08:49 م

الوكيل الإخباري-   نقلت وسائل إعلام عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها، إن 5689 شخصا أصيبوا منذ بدء حرب إيران في 28 شباط 2026.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، إن 132 شخصا مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، وصفت حالتهم: 1 في حالة حرجة، 15 في حالة خطيرة، 36 في حالة متوسطة، و80 في حالة خفيفة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة