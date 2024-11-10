وزارة الصحة اللبنانية: 12 مصابا إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان

12:24 ص

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 12 شخصا أصيبوا إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدتي الحنية والقليلة جنوبي لبنان.