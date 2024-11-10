 
الأحد 2024-11-10 01:14 ص
 

وزارة الصحة اللبنانية: 12 مصابا إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 10-11-2024 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 12 شخصا أصيبوا إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدتي الحنية والقليلة جنوبي لبنان.
 
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