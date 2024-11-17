وزارة الصحة اللبنانية: 3481 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

09:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710432 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، إن 29 شخصا استشهدوا وأصيب 122 آخرون، السبت؛ إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء ارتفع إلى 3481، بالإضافة إلى 14786 مصابا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وأعلن الجيش اللبناني استشهاد جنديين لبنانيين، الأحد، وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز تابع للجيش اللبناني بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا جنوبي لبنان.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، إنه قصف منذ صباح السبت "أكثر من 200" هدف في لبنان.



وخلال الساعات الـ36 الأخيرة، قصف جيش الاحتلال مدينة صور في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية مرارا، إضافة إلى وسط العاصمة اللبنانية.