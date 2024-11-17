 
الأحد 2024-11-17 10:13 م
 

وزارة الصحة اللبنانية: 3481 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 17-11-2024 09:56 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، إن 29 شخصا استشهدوا وأصيب 122 آخرون، السبت؛ إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء ارتفع إلى 3481، بالإضافة إلى 14786 مصابا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأعلن الجيش اللبناني استشهاد جنديين لبنانيين، الأحد، وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز تابع للجيش اللبناني بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، إنه قصف منذ صباح السبت "أكثر من 200" هدف في لبنان.

وخلال الساعات الـ36 الأخيرة، قصف جيش الاحتلال مدينة صور في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية مرارا، إضافة إلى وسط العاصمة اللبنانية.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

طب وصحة أعراض تكشف الإصابة بهشاشة العظام.. تعرف عليها

ارشيفية

عربي ودولي وزارة الصحة اللبنانية: 3481 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

غزة

فلسطين 9 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

تعبيرية

عربي ودولي تضرر منزل في الجليل الأعلى بقصف لحزب الله

قمة مجموعة العشرين

عربي ودولي للمرة الرابعة.. مصر تشارك في قمة العشرين

الضابط والجندي اللذان قتلا في غزة اليوم

فلسطين الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بمعارك شمال غزة

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بقبول استقالة قعوار

وزارة المالية

أخبار محلية المالية تنشئ مركز جمرك المنطقة الحرة الخاصة الأزرق



 


الأكثر مشاهدة