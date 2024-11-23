وزارة الصحة اللبنانية: 3670 شهيدا و15413 مصابا منذ بدء العدوان

10:33 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3670 شخصا استشهدوا، وأصيب 15413 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد. اضافة اعلان





من جهته، قال حزب الله إنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية للخيام.

