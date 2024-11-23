وزارة الصحة اللبنانية: 3670 شهيدا و15413 مصابا منذ بدء العدوان

من جهته، قال حزب الله إنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية للخيام.
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