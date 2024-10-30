وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء و21 مصابا في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 8 أشخاص استشهدوا وجرح 21 آخرون على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند جنوبي البلاد. اضافة اعلان





وفي تطور آخر، قصف حزب الله بالصواريخ تجمعات لجنود إسرائيليين في منطقة وطى الخيام جنوبي لبنان.