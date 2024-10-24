وزارة العدل الأمريكية تحذر إيلون ماسك بشأن هداياه الانتخابية لترامب

وأفادت تقارير بأن منظمة”أمريكا باك” التابعة لماسك، تم إبلاغها بأن ما يقوم به ماسك قد ينتهك قانون الانتخابات الأمريكي، حسبما أفادت محطتا “سي إن إن” و”إن بي سي” نقلا عن مصادر مطلعة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ماسك إنه سيتبرع بمليون دولار يوميا للناخب المسجل في الولايات الأمريكية المتنازع عليها بشكل خاص حتى الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتستهدف المبادرة الناخبين المسجلين الذين يوقعون على عريضة تتعلق بـ”حرية التعبير والحق في حمل السلاح”.
ويشكك خبراء في مدى قانونية التبرع.
وبموجب قانون الانتخابات الأمريكي، يحظر دفع أموال للمواطنين مقابل التصويت أو التسجيل. وذكر ماسك أن الهدية التي تبلغ قيمتها مليون دولار تهدف إلى جذب المزيد من الاهتمام إلى العريضة.
وكالات
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