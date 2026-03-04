وزارة الكهرباء العراقية: انقطاع الكهرباء في البلاد ناتج عن أسباب تقنية

وأفادت الوزارة في بيان أول أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "المنظومة الكهربائية انطفأت بشكل تام في عموم محافظات العراق".
وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في بيان أن "انطفاء المنظومة الكهربائية لا يعتبر إلا عارضا فنيا؛ بسبب الانخفاض المفاجئ لإمدادات الغاز المجهز لمحطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بمحافظة البصرة" في جنوب البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت
-
إسرائيل تخفف قيود حالة الطوارئ
-
الإمارات: التعامل مع 189 صاروخا باليستيا من إيران
-
اجتماع وزاري خليجي-أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
-
ترامب: نحن بموقف قوي جدا تجاه إيران ونعمل على خفض أسعار النفط
-
دوي انفجار قوي في طهران
-
نحو 100 ألف شخص فرّوا من طهران خلال اليومين الأولين لبدء الحرب
-
الجيش الإسرائيلي: عازمون على تجريد حزب الله من سلاحه ولن نتراجع عن ذلك