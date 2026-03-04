الخميس 2026-03-05 01:24 ص

وزارة الكهرباء العراقية: انقطاع الكهرباء في البلاد ناتج عن أسباب تقنية

الأربعاء، 04-03-2026 11:54 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ليل الأربعاء أن انقطاع التيار في عموم المحافظات يعود إلى أسباب تقنية.

وأفادت الوزارة في بيان أول أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "المنظومة الكهربائية انطفأت بشكل تام في عموم محافظات العراق".


وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في بيان أن "انطفاء المنظومة الكهربائية لا يعتبر إلا عارضا فنيا؛ بسبب الانخفاض المفاجئ لإمدادات الغاز المجهز لمحطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بمحافظة البصرة" في جنوب البلاد.

 
 


