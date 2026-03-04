وزارة الكهرباء العراقية: انقطاع الكهرباء في البلاد ناتج عن أسباب تقنية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ليل الأربعاء أن انقطاع التيار في عموم المحافظات يعود إلى أسباب تقنية.

وأفادت الوزارة في بيان أول أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "المنظومة الكهربائية انطفأت بشكل تام في عموم محافظات العراق".