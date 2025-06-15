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وزارة النفط الإيرانية: مصفاة طهران سليمة ونشاطها مستمر

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 02:09 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة النفط الإيرانية، أن مصفاة طهران جنوب العاصمة سليمة ونشاطها مستمر دون انقطاع.

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وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قالت، إن إسرائيل استهدفت مصفاة نفط طهران، وأن الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق هناك.

 
gnews

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