وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

ونبّهت إدارة الشؤون البحرية في الوزارة في بيان إلى أن مناطق مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان وبحر العرب تشهد "نشاطاً عسكرياً كبيراً"، و"يُوصى بأن تبتعد السفن عن هذه المنطقة إن أمكن".
وأضاف البيان أن على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة، أو المملوكة لجهات أميركية، أو المشغّلة بطواقم أميركية، أن تبقى على بعد مسافة 30 ميلاً بحرياً عن أي سفينة عسكرية أميركية لتجنّب اعتبارها عن طريق الخطأ تهديداً.
ووفقاً لـ (رويترز)، فقد استقبلت سفن بثاً إيرانياً عالي التردد يقول إنه "من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز".
-
أخبار متعلقة
-
تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير
-
الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً
-
الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر
-
الجيش الإسرائيلي يجدد الضربات على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
-
هل قتل الخامنئي في الضربة الأخيرة ؟ عراقجي يحسم الجدل
-
الداخلية البحرينية: استهداف مبانٍ سكنية في العاصمة المنامة
-
مسؤول عسكري في الكيان يكشف الستار عن الأسماء التي تم استهدافها في الضربة الأولى
-
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في أصفهان