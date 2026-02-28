السبت 2026-02-28 09:44 م

وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

السبت، 28-02-2026 09:04 م
الوكيل الإخباري-   أوصت وزارة النقل الأميركية اليوم السبت، السفن التجارية بتجنّب المرور في الخليج بعد القصف الأميركي والإسرائيلي لإيران.اضافة اعلان


ونبّهت إدارة الشؤون البحرية في الوزارة في بيان إلى أن مناطق مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان وبحر العرب تشهد "نشاطاً عسكرياً كبيراً"، و"يُوصى بأن تبتعد السفن عن هذه المنطقة إن أمكن".

وأضاف البيان أن على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة، أو المملوكة لجهات أميركية، أو المشغّلة بطواقم أميركية، أن تبقى على بعد مسافة 30 ميلاً بحرياً عن أي سفينة عسكرية أميركية لتجنّب اعتبارها عن طريق الخطأ تهديداً.

ووفقاً لـ (رويترز)، فقد استقبلت سفن بثاً إيرانياً عالي التردد يقول إنه "من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز".
 
 


