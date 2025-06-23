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وزارة النقل العراقية: إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات

علم العراق
علم العراق
 
الإثنين، 23-06-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة النقل العراقية للجزيرة إنه تم إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات بما في ذلك المنطقة الجنوبية. اضافة اعلان
 
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