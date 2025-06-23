وزارة النقل العراقية: إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات

08:56 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة النقل العراقية للجزيرة إنه تم إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات بما في ذلك المنطقة الجنوبية. اضافة اعلان

