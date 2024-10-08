 
الثلاثاء 2024-10-08 09:45 ص
 

وزراء إسرائيليون سابقون يدعون لتدمير منشآت إيران النووية

منشأة نووية إيرانية
منشأة نووية إيرانية
الثلاثاء، 08-10-2024 09:28 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد إن على إسرائيل استغلال الظرف الراهن وتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

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كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت أن بإمكان الجيش تدمير منشآت إيران النووية التي تشكل خطرا على وجود إسرائيل.

 
gnews

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