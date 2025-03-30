وزراء الحكومة السورية الجديدة (أسماء)

وبعد كلمة الشرع تناوب أعضاء الحكومة الجديدة على إلقاء الكلمات وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية.
1- أسعد الشيباني وزيرا للخارجية
2- مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع
3- أنس خطاب وزيرا للداخلية
4-مظهر الويس وزيرا للعدل
5- محمد أبو خير شكري وزيرا للأوقاف
6- مروان الحلبي وزيرا للتعليم العالي
7- هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل
8- محمد البشير وزيرا للطاقة
9- محمد يسر برنية وزيرا للمالية
10- نضال الشعار وزيرا للاقتصاد
11- مصعب نزال العلي وزيرا للصحة
12- محمد عنجراني وزيرا للإدارة المحلية
13- رائد الصالح وزيرا للطوارئ والكوارث
14- عبد السلام هيكل وزيرا للاتصالات
15- أمجد بدر وزيرا للزراعة
16- محمد عبد الرحمن تركو وزيرا للتربية والتعليم
17- مصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال والإسكان
18- محمد صالح وزيرا للثقافة
19- محمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب
20- مازن الصالحاني وزير للسياحة
21- محمد اسكاف وزيرا للتنمية الإدارية
22- يعرب بدر وزيرا للنقل
23- حمزة مصطفى وزيرا للإعلام
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