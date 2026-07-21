وزراء خارجية آسيان: قلقون للغاية إزاء الوضع بالشرق الأوسط

وقال الوزراء في بيان، لهم إن هذه التطورات تقوض بشدة الجهود المبذولة من قبل الوسطاء الرئيسيين، وتقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية.
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