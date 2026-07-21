وزراء خارجية آسيان: قلقون للغاية إزاء الوضع بالشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري- عبر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الثلاثاء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، داعين إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها مفاقمة الوضع. اضافة اعلان





وقال الوزراء في بيان، لهم إن هذه التطورات تقوض بشدة الجهود المبذولة من قبل الوسطاء الرئيسيين، وتقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية.









