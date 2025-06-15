وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء لبحث التصعيد بين إسرائيل وإيران

10:37 م

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الوكيل الإخباري- دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اجتماع خاص لوزراء خارجية الكتلة، الثلاثاء، للبحث في التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق ما أفاد مسؤول في مكتبها الأحد. اضافة اعلان





وقال المسؤول إنه نظرا إلى "خطورة الوضع في الشرق الأوسط" دُعيت الدول الـ27 لتنسيق جهودها من أجل "خفض التوترات".



وسيُعقد الاجتماع الثلاثاء عبر الفيديو.



وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي؛ وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف على "نقطة اللاعودة".



وردّت إيران التي تنفي نيتها تطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية.