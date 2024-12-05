وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا يعقدون اجتماعاً الجمعة في بغداد

11:51 م

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الوكيل الإخباري- يعقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، اجتماعا مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والسوري بسام صباغ لبحث الأوضاع بالمنطقة وخاصة في سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي عراقي. اضافة اعلان





ووصل وزير الخارجية السوري صباغ الخميس، إلى العراق، فيما يصل وزير الخارجية الإيراني عراقجي الجمعة.