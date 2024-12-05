 
الجمعة 2024-12-06 01:10 ص
 

وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا يعقدون اجتماعاً الجمعة في بغداد

علم العراق
علم العراق
الخميس، 05-12-2024 11:51 م
الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، اجتماعا مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والسوري بسام صباغ لبحث الأوضاع بالمنطقة وخاصة في سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي عراقي.اضافة اعلان


ووصل وزير الخارجية السوري صباغ الخميس، إلى العراق، فيما يصل وزير الخارجية الإيراني عراقجي الجمعة.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

عربي ودولي الاعلام العبري: سموتريتش يعلن توسيع مستوطنات في الضفة الغربية على مساحة 24 ألف دونم

ارشيفية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين

وزارة الأوقاف

أخبار محلية أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والواعظات

علم العراق

عربي ودولي وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا يعقدون اجتماعاً الجمعة في بغداد

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة: ادارة مهرجان الزيتون تكفل جودة الزيت في أرض المهرجان

ارشيفية

عربي ودولي تحذير إسرائيلي لإيران من إرسال قوات إلى سوريا

مقياس ريختر

عربي ودولي زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب هذه الدولة!



 




الأكثر مشاهدة