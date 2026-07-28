وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية

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الوكيل الإخباري- أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء.





