وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء.
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